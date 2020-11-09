Еще сто коек для больных пневмонией развернут в МСЧ № 2

С понедельника, 9 ноября, прием участковых терапевтов медико-санитарной части № 2 будет вестись на базе общеврачебных практик (ОВП). Об этом сообщает оперштаб.

На втором этаже в здании больницы будет развернуто еще 100 коек для больных пневмонией без COVID-19. Увеличение «зеленой зоны» произошло из-за роста количества обращений пациентов, нуждающихся в госпитализации с таким заболеванием.



В то же время отделение функциональной диагностики, в том числе флюорография и иные исследования, будут по-прежнему проводиться в кабинетах на 1 этаже здания. Здесь же продолжит работу кабинет неотложной помощи.



На 3 этаже останется работать администрация больницы, будет осуществляться оформление документации по медицинской экспертизе, подготовке к госпитализации в стационары, оказывающие лечение по другим профилям.





Так, в ОВП на Иркутском тракте, 156 будут принимать участковые терапевты следующих участков: с 1 по 10, а также 15, 18, 19, 21, 27, 28. В ОВП по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) следующие терапевтические участки: с 11 по 14, 20-й, с 22 по 26, а также с 29 по 33.





Уточнить информацию можно по телефону колл-центра поликлиники: (3822) 644-233.





Детская поликлиника, располагающаяся в отдельно стоящем здании, продолжит свою работу в прежнем режиме.