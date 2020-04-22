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22 апреля,
2020
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Еще шесть новых случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Специалисты подтвердили еще шесть случаев коронавируса в Томской области, сообщается на сайте стоп.коронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе составило 43 человека. Четверо заболевших уже вылечились.

Еще шесть новых случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Томской области

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,25 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением  в России по состоянию на 22 апреля остаются 145 тыс. 797 человек.

Еще шесть новых случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Томской области

По данным на 22 апреля коронавирус в Томской области диагностировали у 37 человек. Четверо из них здоровы. В целом в больницах Томска находятся 156 человек с респираторными заболеваниями, 119 из них — в МСЧ № 2. Результаты анализов на коронавирус ждали 20 жителей региона.


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