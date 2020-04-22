Еще шесть новых случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Томской области

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Специалисты подтвердили еще шесть случаев коронавируса в Томской области, сообщается на сайте стоп.коронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе составило 43 человека. Четверо заболевших уже вылечились.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,25 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 22 апреля остаются 145 тыс. 797 человек.