Еще семь случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

Еще семь случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее количество заболевших составляет 59 человек.

В целом за последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1 % не имели клинических проявлений болезни.





Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 615 человек.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24.04.2020 остаются 161 тыс. 657 человек.