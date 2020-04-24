Еще семь случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

Еще семь случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее количество заболевших составляет 59 человек.
В целом за последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1 % не имели клинических проявлений болезни.
Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 615 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24.04.2020 остаются 161 тыс. 657 человек.
По данным на утро 24 апреля, в Томской области коронавирус диагностировали у 52 человек. 48 из них продолжают лечение. К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого близко к критичному, он в группе риска по возрасту.
По словам замгубернатора Томской области Ивана Деева, сейчас большинство новых больных — это друзья, родственники и знакомые тех, кому коронавирус был диагностирован ранее. Лишь один из девяти новых пациентов, у которого коронавирус диагностировали накануне, не контактировал с ранее заболевшими. В данный момент санврачи проводят эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировал пациент, и других подробностей.
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