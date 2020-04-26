Добрые новости
26 апреля,
2020
2
фото
Новости

Еще одну больницу в Томске перепрофилируют под лечение COVID-19

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новый респираторный госпиталь для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, или с подозрением на COVID-19 откроют на базе клиник СибГМУ. Об этом сообщает обладминистрация. 

Еще одну больницу в Томске перепрофилируют под лечение COVID-19
Фото: https://clinics.ssmu.ru

Резервный респираторный госпиталь будет развернут в новом семиэтажном корпусе клиник СибГМУ по проспекту Ленина, 4/1. 


Правительство РФ утвердило перечень больниц, которые перепрофилируют для пациентов с COVID-19. В списке значится медучреждение СибГМУ. Госпиталь подготовят к 14 мая.


«Мы разворачиваем еще один резервный госпиталь, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития эпидемии, – отметил губернатор Сергей Жвачкин. — Через две недели откроем его на базе нового корпуса клиник СибГМУ, который мы построили пять лет назад. Госпиталь будет оснащен всем необходимым оборудованием».

Еще одну больницу в Томске перепрофилируют под лечение COVID-19
Фото: https://clinics.ssmu.ru

«Наш университет полностью готов выполнить задачу, которую перед нами поставили губернатор и правительство, — подчеркнула ректор СибГМУ Ольга Кобякова. — С первых дней эпидемии наши доктора и студенты в работе - дежурят по скорой, работают на горячих линиях, на базе университета развернут штаб ОНФ и движение «Волонтеры-медики», помогающее одиноким пожилым людям».


Пациентов с коронавирусной инфекцией в Томске лечат в горбольнице № 3, детской больнице им. Сибирцева. Медсанчасть № 2 специально перепрофилировали для госпитализации пациентов с COVID-19. Туда же отправляют пациентов с респираторными заболеваниями, которые протекают в тяжелой форме. Госпиталь медсанчасти № 2  рассчитан на 350 коек.


По данным на 25 апреля, в Томской области зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусом, четверо выздоровели.  

39 больных проходят лечение в стационарах, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют. В обсерваторе на 14-дневном карантине 57 человек, заболевших нет.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зарплаты врачей, средства защиты и количество ИВЛ: отвечает облздрав


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.