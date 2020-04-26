Еще одну больницу в Томске перепрофилируют под лечение COVID-19

Новый респираторный госпиталь для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, или с подозрением на COVID-19 откроют на базе клиник СибГМУ. Об этом сообщает обладминистрация.

«Мы разворачиваем еще один резервный госпиталь, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития эпидемии, – отметил губернатор Сергей Жвачкин. — Через две недели откроем его на базе нового корпуса клиник СибГМУ, который мы построили пять лет назад. Госпиталь будет оснащен всем необходимым оборудованием».

Правительство РФ утвердило перечень больниц, которые перепрофилируют для пациентов с COVID-19. В списке значится медучреждение СибГМУ. Госпиталь подготовят к 14 мая.

Резервный респираторный госпиталь будет развернут в новом семиэтажном корпусе клиник СибГМУ по проспекту Ленина, 4/1.

«Наш университет полностью готов выполнить задачу, которую перед нами поставили губернатор и правительство, — подчеркнула ректор СибГМУ Ольга Кобякова. — С первых дней эпидемии наши доктора и студенты в работе - дежурят по скорой, работают на горячих линиях, на базе университета развернут штаб ОНФ и движение «Волонтеры-медики», помогающее одиноким пожилым людям».





Пациентов с коронавирусной инфекцией в Томске лечат в горбольнице № 3, детской больнице им. Сибирцева. Медсанчасть № 2 специально перепрофилировали для госпитализации пациентов с COVID-19. Туда же отправляют пациентов с респираторными заболеваниями, которые протекают в тяжелой форме. Госпиталь медсанчасти № 2 рассчитан на 350 коек.





По данным на 25 апреля, в Томской области зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусом, четверо выздоровели.

39 больных проходят лечение в стационарах, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют. В обсерваторе на 14-дневном карантине 57 человек, заболевших нет.





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