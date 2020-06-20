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20 июня,
2020
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Еще одну больницу перепрофилировали под лечение COVID-19 в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новый респираторный госпиталь для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, открыли на базе Томской районной больницы, сообщает оперштаб. Госпиталь рассчитан на 200 мест.

Еще одну больницу перепрофилировали под лечение COVID-19 в Томской области

Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (состояние госпитализированного удовлетворительное, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции в организме).

В госпиталь будут приниматься на долечивание пациенты, проходившие ранее лечение в других стационарах, работающих с коронавирусной инфекцией. Это даст возможность разгрузить инфекционные стационары медико-санитарной части № 2 и СибГМУ, увеличить места для «сортировочной» зоны медсанчасти № 2, — прокомментировал заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Как сообщил главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник, работать с пациентами госпиталя будут более 130 человек, в том числе более 90 медработников (врачей, среднего и младшего персонала).

«Весь персонал больницы обеспечен средствами индивидуальной защиты, сотрудники прошли подготовку по работе с инфицированными пациентами», — уточнил главврач Анатолий Музеник.


Новый госпиталь рассчитан на 200 мест. 

По данным обладминистрации, в Томской области  на 20 июня коечный фонд составляет 1322 места. 

Ранее прокуратура Томской области начала проверку информации о нехватке коечных мест в респираторных госпиталях. Респираторный госпиталь МСЧ  № 2 рассчитан на 400 мест. Средняя ежесуточная наполняемость госпиталя – около 350 койко-мест. Сейчас часть пациентов переводят в медсанчасть «Строитель». При этом, по данным обладминистрации, в Томской области 62,7 % свободных коек.


В настоящее время в регионе 1667 случаев заболевания COVID-19, из них 492 человека госпитализированы.  


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