Еще одну больницу перепрофилировали под лечение COVID-19 в Томской области

Новый респираторный госпиталь для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, открыли на базе Томской районной больницы, сообщает оперштаб. Госпиталь рассчитан на 200 мест.

Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (состояние госпитализированного удовлетворительное, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции в организме).

В госпиталь будут приниматься на долечивание пациенты, проходившие ранее лечение в других стационарах, работающих с коронавирусной инфекцией. Это даст возможность разгрузить инфекционные стационары медико-санитарной части № 2 и СибГМУ, увеличить места для «сортировочной» зоны медсанчасти № 2, — прокомментировал заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Как сообщил главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник, работать с пациентами госпиталя будут более 130 человек, в том числе более 90 медработников (врачей, среднего и младшего персонала).



«Весь персонал больницы обеспечен средствами индивидуальной защиты, сотрудники прошли подготовку по работе с инфицированными пациентами», — уточнил главврач Анатолий Музеник.





Новый госпиталь рассчитан на 200 мест.

По данным обладминистрации, в Томской области на 20 июня коечный фонд составляет 1322 места.