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03 декабря,
2020
Новости

Еще один профессиональный футбольный клуб может появиться в Томске

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ. Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».


Так в Томской области будет открыто новое отделение по футболу и группы для девочек в уже имеющихся секциях. Футбольный клуб «Томь» получит статусы «Футбольная академия», «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр»; еще один статус ДФЦ получит спортивная школа «Ермак».


В рамках развития системы клубного футбола губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин договорились о создании еще одного мужского профессионального клуба и женской команды для участия в Первенстве России Первого и Второго дивизионов.


В регионе планируется построить три малоформатных манежа, стадион вместимостью более 1500 человек, три мини-футбольные площадки и два полноразмерных поля с искусственным покрытием, а также два мини-футбольных зала. В Томской области будут проведены фестивали для популяризации женского футбола и запущена Студенческая лига.


«Томичи знают: футбол для Томска – больше, чем футбол. У нас всегда был клуб «Томь», но мы давно мечтали о собственной футбольной академии, о том, чтобы растить своих спортивных звезд и радоваться их успехам в нашей команде. Соглашение с Российским футбольным союзом и Министерством спорта России позволяет этой мечте сбыться», – прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин соглашение.

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