Еще один пациент с коронавирусом скончался в Томской области

Одиннадцатый пациент, у которого ранее обнаружили коронавирус, скончался в Томской области.

По данным регионального штаба, пациент поступил в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 в крайне тяжелом состоянии. Ему диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию. Он был подключен к ИВЛ. Мужчина был старше 80 лет с хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.





В настоящее время на лечении в стационарах остаются 235 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, двое на неинвазивной).





«Грань между средне-тяжелым и тяжелым течением очень тонкая. Иногда составляет от получаса до нескольких часов. Пациент еще себя обслуживает, общается, его самочувствие близко к удовлетворительному, а уже через час находится на масочной поддержке, а затем на ИВЛ. Это состояние развивается довольно быстро», — отмечал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.



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