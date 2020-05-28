Добрые новости
28 мая,
2020
Новости

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Одиннадцатый пациент, у которого ранее обнаружили коронавирус, скончался в Томской области. 

По данным регионального штаба, пациент поступил в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 в крайне тяжелом состоянии. Ему диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию. Он был подключен к ИВЛ. Мужчина был старше 80 лет с хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.


В настоящее время на лечении в стационарах остаются 235 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, двое на неинвазивной).


«Грань между средне-тяжелым и тяжелым течением очень тонкая. Иногда составляет от получаса до нескольких часов. Пациент еще себя обслуживает, общается, его самочувствие близко к удовлетворительному, а уже через час находится на масочной поддержке, а затем на ИВЛ. Это состояние развивается довольно быстро», — отмечал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замгубернатора: Темпы роста заболеваемости COVID-19 не такие интенсивные, как в других субъектах
Деев объяснил, почему не дается статистика коронавируса в муниципалитетах Томской области



ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.