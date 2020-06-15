Еще двое лесничих подозреваются в получении крупной взятки

В Томской области арестованы двое сотрудников Васюганского лесничества, подозреваемых в получении взятки в крупном размере, сообщается на сайте регионального СКР.





Фигурантами уголовного дела стали главный лесничий филиала Васюганского лесничества ОГКУ «Томское управление лесами» и участковый лесничий Васюганского лесничества.





По предварительным данным, подозреваемые в период с 2017 года по январь 2020 года получили взятку в сумме 600 тысяч рублей от директора коммерческой организации. Взамен они должны были подписать акты проверок рекультивированных земель лесных участков, расположенных на территории, обслуживаемой Васюганским лесничеством, без фактической их проверки.





В настоящий момент фигуранты дела находятся под стражей.





Для справки: Только в марте 2020 года три раза сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении лесничих из районов Томской области. На участкового лесничего Средне-Чулымского лесничества Тегульдетского района возбудили дело за то, что он в 2018 году незаконно подписал акт лесопатологического обследования в урочище Средне-Чулымское. Другие подробности по делу не известны. Чуть раньше дело возбудили в отношении главного лесничего Тегульдетского района. По версии следователей, он в 2017 году дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское», зная, что он этого обследования не проводил. Дополнительные подробности также не известны. В конце февраля 2020 года уголовное дело было заведено и на сотрудника Молчановского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес»), который подозревается в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород на 10 млн рублей. Подробности молчановского дела можно узнать здесь. Находится уже полгода в СИЗО главный лесничий Верхнекетского района Вячеслав Буданов. Еще раньше несколько раз пресс-релизы сообщали, что лесничих судят за взятку: в Асиновском и Тимирязевском лесничествах.









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