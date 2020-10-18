Еще две компании стали резидентами северской ТОР

Две компании стали резидентами северской территории опережающего развития, сообщает пресс-служба администрации. Теперь в Северске будут производить чугунные радиаторы и перерабатывать золошлаки.

Управляющая компания территорий опережающего развития АО «Атом-ТОР» подписала соглашения о деятельности на ТОР «Северск» с обоими резидентами.





ООО ПСК «Томбат» планирует запустить в Северске автоматизированную линию по производству чугунных радиаторов отопления по собственной технологии. Компания инвестирует в проект не менее 10 млн рублей.





Второй резидент — ООО «ТЭФРА» — планирует реализовать проект по финальной переработке золошлаковых материалов. Инвестиции компании составят около 430 млн рублей.





Благодаря этим проектам в ТОР «Северск» будет создано не менее 65 новых рабочих мест.





«Северская ТОР — одно из перспективных направлений развития закрытого города. Особый правовой режим создает здесь максимально благоприятные условия для бизнеса и способствует увеличению числа субъектов предпринимательской деятельности, в том числе за счет снижения суммы страховых взносов, введения льгот по налогу на прибыль, имуществу организаций и земельному налогу», — сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.





В настоящее время в ТОР «Северск» зарегистрированы семь резидентов. Кроме компаний «Томбат» и «ТЭФРА», это ООО «НПК «ВАБ-70», ООО «Сибирский титан», ООО «МК-Полимер», ООО «ТомскАзот» и ООО «Северсккабель». На сегодняшний день резидентами уже создано более 160 рабочих мест и привлечено 190 млн рублей инвестиций.





По данным системы Фокус.контур, ООО ПСК «Томбат» создано в 2015 году. Компания принадлежит Никите Свиридову и Ивану Шишкову. Выручка компании за прошлый год составила 14,7 млн рублей.





ООО «Тэфра» зарегистрировано в августе 2020 года. Компания является дочерним предприятием АО «Русатом инфраструктурные решения».





До конца года управляющая компания АО «Атом-ТОР» ожидает регистрации еще шести резидентов. Их проекты и бизнес-планы сейчас рассматривают эксперты.





Предполагается, что инвестиции в проекты превысят 4,5 млрд рублей, это позволит создать более 400 рабочих мест.





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