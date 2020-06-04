Еще две компании будут осваивать лес в Томской области

Появление двух новых инвестиционных проектов по освоению лесов анонсировал губернатор Томской области. Минпромторг России уже назвал их приоритетными.

Первый проект компании «Лес-Экспорт». Компания планирует осваивать труднодоступные лесные территории в Александровском и Каргасокском районах. В селе Красный Яр Кривошеинского района должен заработать комплекс по переработке древесины. Планируется, что проект реализуют до 2024 года, объем инвестиций составит миллиард рублей, будет создано 227 новых рабочих мест.





Второй проект компании «Сибирьлес» будет реализован в Зырянском районе. Предприятие расширяет производственные мощности по выпуску экспортно-ориентированной лесопромышленной продукции, в том числе, шпона, мебельных компонент. Здесь объем инвестиций – полмиллиарда рублей, планируется создать 110 рабочих мест.