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04 июня,
2020
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Новости

Еще две компании будут осваивать лес в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Появление двух новых инвестиционных проектов по освоению лесов анонсировал губернатор Томской области. Минпромторг России уже назвал их приоритетными.

Еще две компании будут осваивать лес в Томской области

Первый проект компании «Лес-Экспорт». Компания планирует осваивать труднодоступные лесные территории в Александровском и Каргасокском районах. В селе Красный Яр Кривошеинского района должен заработать комплекс по переработке древесины. Планируется, что проект реализуют до 2024 года, объем инвестиций составит миллиард рублей, будет создано 227 новых рабочих мест.


Второй проект компании «Сибирьлес» будет реализован в Зырянском районе. Предприятие расширяет производственные мощности по выпуску экспортно-ориентированной лесопромышленной продукции, в том числе, шпона, мебельных компонент. Здесь объем инвестиций – полмиллиарда рублей, планируется создать 110 рабочих мест.

Согласно отчету губернатора, за 2019 год в Томской области товаров лесопромышленного производства отгружено на сумму 19,9 млрд. рублей. Это на 41% больше, чем в 2018 году.


В 2019 году объем производства МДФ увеличен на 22,5%, ДСП — на 3,2%, шпона — на 33%.


В целом, в Томской области за прошлый год заготовлено 6,49 млн. куб. м, общее освоение расчетной лесосеки составило 16%. 

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