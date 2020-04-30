Еще два случая коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области

Количество заболевших коронавирусом в Томской области увеличилось до 89 человек. Еще два случая подтвердили специалисты за сутки.

За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано больше 106 тысяч заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек.





За весь период в России от коронавируса скончалось 1073 человека.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30.04.2020 остаются 208 тыс. 236 человек.