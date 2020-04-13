Еще четыре случая коронавируса обнаружили в Томской области

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах. Четыре случая подтвердились в Томской области, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее в регионе было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели. По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Сейчас он лечится в районной больнице. Областные власти подчеркивали, что последний случай заражения расследовали эпидемиологи. Они взяли анализы у людей из ближнего круга, но они не подтвердились.





По данным властей, у семи пациентов, проходящих лечение в больнице № 3 Томска и детской больнице им. Сибирцева, результаты отрицательные. В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 70 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 40 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 30 – ПЦР-тесты переданы на исследование. Результаты их анализов должны были прийти сегодня.





Всего на сегодняшний день в России коронавирусом болеют больше 18 тысяч человек. От болезни умерли 148 человек, выздоровели 1470 человек.





Больше всего больных коронавирусов зарегистрировано в Москве — свыше 11 тысяч человек. За последние сутки количество больных в столице России увеличилось еще на 1355 человек. Среди новых заболевших 45% люди в возрасте от 18 до 45 лет.





В Томской области до 15 апреля действует режим полной самоизоляции. Сейчас не работают кафе, бары и рестораны. До 1 мая закрыты детские игровые комнаты, кинотеатры, ночные клубы. Обучение школьников и студентов проводится в дистанционном режиме, а в садах организованы дежурные группы. Томичи могут выходить из дома на работу, в ближайший магазин, выбросить мусор, погулять с собакой в радиусе 200 метров. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.





​​Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​