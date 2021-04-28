Еще четыре пациента с диагностированным ковидом скончались в Томской области

24 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали в регионе 20 человек. Четыре пациента, у которых ранее диагностировали ковид, скончались.





«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга, ВИЧ, гепатит. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает облздрав.





Таким образом, с начала пандемии в регионе ковид официально подтвердили у 32 076 человек. 31 095 из них уже здоровы. Скончались 395 пациентов.