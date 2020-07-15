Еще четыре деревянных дома отремонтируют по программе «Аренда за рубль»

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В Томске прошли торги по программе «Аренда за рубль». В результате в аренду на 49 лет переданы дома по адресам: ул. Гоголя 50/1 и Гоголя 18/1, ул. Московский тракт , 7, а также Шишкова, 8.

На двухэтажное деревянное здание площадью 323,4 кв.м. на ул. Московский тракт, 7 претендовало сразу четыре участника. Итоговая сумма за право аренды превысила полтора миллиона рублей в год. В итоге здание будет восстанавливать «Опора Строй Сервис». Инвестор уже подтвердил свои намерения.

Ранее самым «дорогим» объектом – участником программы «Аренда за рубль» стал дом на пр. Кирова, 27а, который изначально был передан в аренду за сумму порядка 500 тысяч рублей в год. В настоящее время ремонтные работы на нем уже завершены и инвестору установлены максимальные льготы. В частности плата за пользование объектом недвижимости составляет для предпринимателя 1 рубль в год.