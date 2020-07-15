Еще четыре деревянных дома отремонтируют по программе «Аренда за рубль»
В Томске прошли торги по программе «Аренда за рубль». В результате в аренду на 49 лет переданы дома по адресам: ул. Гоголя 50/1 и Гоголя 18/1, ул. Московский тракт , 7, а также Шишкова, 8.
На двухэтажное деревянное здание площадью 323,4 кв.м. на ул. Московский тракт, 7 претендовало сразу четыре участника. Итоговая сумма за право аренды превысила полтора миллиона рублей в год. В итоге здание будет восстанавливать «Опора Строй Сервис». Инвестор уже подтвердил свои намерения.
Ранее самым «дорогим» объектом – участником программы «Аренда за рубль» стал дом на пр. Кирова, 27а, который изначально был передан в аренду за сумму порядка 500 тысяч рублей в год. В настоящее время ремонтные работы на нем уже завершены и инвестору установлены максимальные льготы. В частности плата за пользование объектом недвижимости составляет для предпринимателя 1 рубль в год.
Здания на ул. Гоголя 50/1 и 18/1 по результатам аукциона будут переданы в аренду «УК ТИСК». Эти здания были построены в конце XIX — начале XX веков и являются объектами фоновой застройки.
Вместе с другими четырьмя домами на углу улиц Гоголя и Никитина они образуют единый комплекс городской застройки, включающий в себя одну из двух самых больших сохранившихся в Томске усадеб из четырех домов, предположительно принадлежавших купцу Акулову.
Дома из исторической усадьбы передали в аренду в 2018-2019 годах. Так как все шесть зданий образуют единый комплекс, муниципалитет ждет согласованности действий всех инвесторов по восстановлению зданий: архитекторы взаимодействуют между собой, используют единую цветовую гамму и стараются максимально воспроизвести исторический облик зданий.
«Мы видим, что проект набирает обороты. Интерес к восстановлению объектов деревянной архитектуры в предпринимательской среде Томска растет, и последние торги это подтвердили, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Мы намерены продолжать эту работу. Я ставил задачу за 5 лет передать инвесторам для восстановления не менее 50 зданий. На сегодняшний день в рамках проекта «Аренда за рубль» уже 34 дома (33 деревянных и одно каменное здание), в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Все они находятся в разных стадиях восстановления».
Пять домов восстановлено полностью, из них четыре дома получили полную льготу по аренде. Еще на 7-ми домах ведутся работы, по 6-ти готовы и утверждены проекты, по 7-ми ведется подготовка проектной документации.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Татарская слобода: заброшена и умирает?
Новый удар по историческому Томску
Как уничтожить исторический Томск в рамках закона
Нужна ли Томску деревянная архитектура?
«Дом за рубль»: можно ли спасти деревянную архитектуру в Томске
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы рассказываем о том, что действительно важно.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?