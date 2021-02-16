Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в Томской области подтвердили у 74 человек. С начала пандемии ковидом заболели 29 552 жителей Томской области. При этом, в этой статистике не учитываются данные по Северску, где больше 7 тысяч заболевших.





Выписаны 129 человек. С начала пандемии общее число выздоровевших пациентов достигло 27 341 человек.







Оперштаб сообщил, что за сутки скончались четыре пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус.







«Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняют в региональном оперштабе.





Общее число умерших пациентов от ковида, по данным официальной статистики, достигло 294 человек.

