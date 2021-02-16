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16 февраля,
2021
Новости

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в Томской области подтвердили у 74 человек. С начала пандемии ковидом заболели  29 552 жителей Томской области. При этом, в этой статистике не учитываются данные по Северску, где больше 7 тысяч заболевших.


Выписаны 129 человек. С начала пандемии общее число выздоровевших пациентов достигло 27 341 человек.


Оперштаб сообщил, что за сутки скончались четыре пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус.


«Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняют в региональном оперштабе.


Общее число умерших пациентов от ковида, по данным официальной статистики, достигло 294 человек.

Всего в стране ковидом заболели свыше 4 млн человек. Скончались по данным оперштаба 80 979 пациентов. Под медицинским наблюдением на 16.02.2021 остаются 618 670 человек. 


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