Еще 600 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

В Томскую область поступило еще 600 доз вакцины «Спутник V». Дополнительные 600 доз вакцины от СOVID-19 будут использоваться для иммунизации сотрудников сферы образования.





На этой неделе проходят подготовительные мероприятия – формируются списки желающих поставить вакцину, проводятся предварительные исследования на COVID-19, составляется график вакцинации.





Прививочная кампания от коронавируса в Томской области началась 11 декабря. Как сообщила начальник отдела медицинской профилактики регионального департамента здравоохранения Римма Волошина, за четыре дня прививку от COVID-19 поставили 148 медицинских сотрудников 8-й и 10-й поликлиник Томска, межвузовской поликлиники, поликлиники ТНЦ СО РАН, медсанчасти № 2 и медсанчасти «Строитель», Асиновской, Томской, Тегульдетской и Кожевниковской районных больниц. Всего в регион в декабре поступило 1600 доз вакцины «Спутник V».





Вакцинация добровольная и предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет. В первую очередь прививка предлагается медикам, педагогам, работникам жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудникам полиции.