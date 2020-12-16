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16 декабря,
2020
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Еще 600 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В Томскую область поступило еще  600 доз вакцины «Спутник V». Дополнительные 600 доз вакцины от СOVID-19 будут использоваться для иммунизации сотрудников сферы образования.


На этой неделе проходят подготовительные мероприятия – формируются списки желающих поставить вакцину, проводятся предварительные исследования на COVID-19, составляется график вакцинации.


Прививочная кампания  от коронавируса  в Томской области началась 11 декабря. Как сообщила начальник отдела медицинской профилактики регионального департамента здравоохранения Римма Волошина, за четыре дня прививку от COVID-19 поставили 148 медицинских сотрудников  8-й и 10-й поликлиник Томска, межвузовской поликлиники, поликлиники ТНЦ СО РАН, медсанчасти № 2 и медсанчасти «Строитель», Асиновской, Томской, Тегульдетской и Кожевниковской районных больниц. Всего в регион в декабре поступило 1600 доз вакцины «Спутник V».


Вакцинация добровольная и предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет. В первую очередь прививка предлагается медикам, педагогам, работникам жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудникам полиции.

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