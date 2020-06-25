Еще 59 случаев коронавируса обнаружили в Томской области

За сутки ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 13 человек. Количество уже здоровых пациентов в Томской области возросло до 862 человек.

Общее число заболевших в регионе составляет 1968 человек.

59 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. По данным регионального штаба, у 32 человек болезнь протекает бессимптомно, у 23-х признаки ОРВИ, у четырех пневмония.

За последние сутки в России выявлено 7113 заболевших новой коронавирусной инфекцией.





Всего в стране COVID-19 диагностирован у 613 994 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 8605 человек.





За последние сутки проведены 311 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25.06.2020 остаются 307 тыс. человек.