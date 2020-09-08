Еще 55 жителей Томской области заболели коронавирусом

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В Томской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 55 жителей региона. Выздоровели 18 человек.

Из заболевших COVID-19 за сутки 30 человек не имеют симптомов заболевания, у 15-ти признаки ОРВИ, у десяти – пневмония.

За весь период в Томской области установлены 6094 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4981, умерших 72.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), прирост заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в Томской области снижается вторую неделю подряд. По данным на 7 сентября, он составлял 559,9 случаев на 100 тысяч человек.



В Сибири же общий показатель — 547,8 случая на 100 тысяч человек. Прирост за неделю составил 22,4 пункта. «Антилидером» по данному показателю остается Республика Тыва — 2181,3 случая COVID-19 на 100 тысяч человек.

Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 260,9 случая COVID-19.