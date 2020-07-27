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27 июля,
2020
Новости

Еще 54 жителей Томской области заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

У 54 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 65 человек.


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 11-ти пациентов пневмония, у 23-х – признаки ОРВИ, у 20-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 3926 жителей Томской области. Скончались 30 пациентов. 2 413 вылечились.

До 1 августа в регионе действует режим повышенной готовности. Жители Томской области должны носить маски в общественном транспорте, магазинах, других общественных местах. Первоначально жителям региона рекомендовали выходить на улицу только, если им нужно на работу, в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. За нарушение этих правил штрафовали.


Однако позднее губернатор смягчил режим. Были разрешены поездки на дачу с семьей, прогулки на свежем воздухе. На прошлой неделе в Томской области заработали летние веранды. 


В настоящее время коэффициент распространения инфекции в Томской области ниже единицы — 0,74. Регион находится на первом этапе выхода из самоизоляции.


В общей сложности, коронавирус в России подтвержден у 818 120 человек.  Число выздоровевших пациентов увеличилось до 603 329 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончались 13 354 человека. 


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