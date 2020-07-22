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22 июля,
2020
Новости

Еще 53 случая коронавируса подтвердили в Томской области. Один пациент скончался

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

53 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 3661 человек.


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у девяти человек пневмония, у 24-х – признаки ОРВИ, у 20-ти инфекция протекает бессимптомно.


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 58 человек. Общее количество выздоровевших достигает 2092 человек.


28 пациентов в Томской области скончались.


«Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась болезнями сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, инфекционно-токсическим шоком. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту», — сообщает обладминистрация.

За последние сутки в России проведено 255 тыс. тестов на коронавирус.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.07.2020 остаются 267 171 человек.


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