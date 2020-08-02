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02 августа,
2020
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Еще 51 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За прошедшие сутки в Томской области выявили 51 случай COVID-19. Всего количество заболевших в регионе увеличилось до  4 261 человек, сообщает стопкоронавирус.рф.  

Еще 51 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 12-ти пневмония, у 20-ти ОРВИ, у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находятся 14 человек, сообщает оперативный штаб Томской области по коронавирусу.


Отмечается, что смерть от коронавируса наступила у пациента, входящего в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В результате инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с крайне тяжелым течением, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.


За весь период в Томской области установлен 4261 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2781, умерших 38.


Всего в России за сутки выявлено 5 427 новых случаев коронавируса. Вылечились ещё 3 649 человек.

Еще 51 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался

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