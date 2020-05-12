Еще 24 вахтовика, работавших на Чаяндинском месторождении, прибывают в Томск из Якутии

12 мая из Якутии в Томск прибывает еще один самолет с 24 жителями региона – вахтовиками Чаяндинского месторождения.

Первоначальные ПЦР-тесты показали у всех отрицательный результат на COVID-19. По прибытию в Томск все вахтовики будут сразу размещены на 14-дневный карантин в обсерватор, у них будут взяты повторные тесты.





В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находятся 223 человека.





Напомним, у 59 вахтовиков, ранее прибывших из Якутии, подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.





В целом в Томскую область должны были вернуться около трехсот человек – жителей региона, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.





О том, что у трети работников Чаяндинского месторождения предварительно диагностировали коронавирус, сообщила в Telegram замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина, однако вскоре пост был удален. В сообщении утверждалось, что инфекцию обнаружили почти у 3,5 тыс. работников, у 90 % без симптомов. Минздрав сообщил, что предварительно коронавирус диагностирован у трех тысяч работников.





Указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин.





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