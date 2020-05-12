Добрые новости
12 мая,
2020
1
фото
Новости

Еще 24 вахтовика, работавших на Чаяндинском месторождении, прибывают в Томск из Якутии

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

12 мая из Якутии в Томск прибывает еще один самолет с 24 жителями региона – вахтовиками Чаяндинского месторождения.

Еще 24 вахтовика, работавших на Чаяндинском месторождении, прибывают в Томск из Якутии

Первоначальные ПЦР-тесты показали у всех отрицательный результат на COVID-19. По прибытию в Томск все вахтовики будут сразу размещены на 14-дневный карантин в обсерватор, у них будут взяты повторные тесты.


В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находятся 223 человека.


Напомним, у 59 вахтовиков, ранее прибывших из Якутии, подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных  заболевание протекает бессимптомно. 


В целом в Томскую область должны были вернуться около трехсот человек – жителей региона, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. 

О том, что у трети работников Чаяндинского месторождения предварительно диагностировали коронавирус, сообщила в Telegram замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина, однако вскоре пост был удален. В сообщении утверждалось, что инфекцию обнаружили почти у 3,5 тыс. работников, у 90 % без симптомов. Минздрав сообщил, что предварительно коронавирус диагностирован у трех тысяч работников.


Указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.