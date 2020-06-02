Еще 23 случая коронавируса подтвердили в Томской области

За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 23 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 739 человек.





Девять человек с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы, у 14 заболевших клинических проявлений нет, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.





15 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими. По восьми случаям инфицирования идет эпидемиологическое расследование.