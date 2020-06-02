Еще 23 случая коронавируса подтвердили в Томской области
За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 23 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 739 человек.
Девять человек с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы, у 14 заболевших клинических проявлений нет, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.
15 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими. По восьми случаям инфицирования идет эпидемиологическое расследование.
В целом COVID-19 выявлен у 423 741 человека. За сутки количество заболевших выросло на 8863 человек. При этом за сутки выздоровели 11 108 пациентов. В целом количество вылечившихся составляет 186 985 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 5037 человек.
Под медицинским наблюдением на 2 июня 2020 года остаются 304 тысячи 657 человек.
В Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.
За прошедший месяц количество заболевших коронавирусом в Сибири выросло почти в семь раз — с 2233 до 16 092 пациентов. Губернатор области продлил режим самоизоляции до 15 июня. По оценкам замгубернатора Ивана Деева, масочный режим в регионе может сохраниться еще на протяжении полутора месяцев.
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