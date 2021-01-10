Еще 2100 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

В Томскую область поступило еще 2100 доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), сообщает оперштаб.

Вакцину от COVID-19 распределили в медицинские организации региона.





«Заявки от желающих поставить прививку, оставленные на сайте covidtomsk.ru, переданы в пункты вакцинации медицинских организаций. Уже к концу первой рабочей недели людей начнут приглашать на прививку», – сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.





Она отметила, что на сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 2477 жителей Томской области.