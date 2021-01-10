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10 января,
2021
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Еще 2100 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

 В Томскую область поступило еще 2100 доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), сообщает оперштаб. 

Еще 2100 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

Вакцину от COVID-19 распределили в медицинские организации региона.


«Заявки от желающих поставить прививку, оставленные на сайте covidtomsk.ru, переданы в пункты вакцинации медицинских организаций. Уже к концу первой рабочей недели людей начнут приглашать на прививку», – сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.


Она отметила, что на сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 2477 жителей Томской области.

Еще 2100 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область
Еще 2100 доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

Вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной, проводится в два этапа.

Оставить заявку  можно на сайте covidtomsk.ru.


В Томской области первый этап вакцинации прошли 1355 медиков и педагогов. Из них более 400 человек уже поставили вторую прививку.


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