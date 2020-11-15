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15 ноября,
2020
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Еще 210 жителей Томской области заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

210 случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. В целом в России ковид-19 за сутки диагностировали еще 22 572 заболевшим.

Томская область по итогам суток занимает 27 место в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 20-ти пневмония, у 88-ми ОРВИ, у 102 человек инфекция протекает бессимптомно.


«Выписанных из стационаров по выздоровлению нет. Летальных исходов за сутки не отмечено», — сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на данные федерального штаба.

Еще 210 жителей Томской области заболели коронавирусом

В то же время областные власти сообщают, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 189 человек, а четверо пациентов за сутки скончались.


Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: болезни почек, гипертонии, один пациент также страдал ишемической болезнью сердца и онкологическим заболеванием. На фоне коронавирусной инфекции у каждого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс-синдромом.


За весь период в Томской области установлены 15 421 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9944, умерших 140.

С начала пандемии коронавирусом в России заболели 1,92 млн человек. Сейчас лечатся 453 229 пациентов.


За весь период по России умерли 33 186 человек.

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