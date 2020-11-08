Еще 209 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области

Еще 209 случаев коронавируса выявили в Томской области за последние сутки. По данным оперштаба, общее число заболевших в регионе составляет почти 14 тысяч человек.

Оперативный штаб региона сообщает, что у 14 заболевших наблюдается пневмония, у 97 заболевание протекает как ОРВИ, у 98 — бессимптомно.





Общее число заразившихся коронавирусом в Томской области, по официальным данным, составляет 13 949 человек. Вылечились от коронавируса за последние сутки 110 человек, с начала пандемии — 9 017 человек.





О новых случаях летальных исходов информации нет.







В России за последние сутки зафиксировано 20 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По официальным данным, умерли от заболевания 286 человек, выздоровели 11 492 пациента. Число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 1, 77 миллионов человек.







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