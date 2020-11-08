Добрые новости
08 ноября,
2020
1
фото
Новости

Еще 209 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Еще 209 случаев коронавируса выявили в Томской области за последние сутки. По данным оперштаба, общее число заболевших в регионе составляет почти 14 тысяч человек.

Еще 209 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области

Оперативный штаб региона сообщает, что у 14 заболевших наблюдается пневмония, у 97 заболевание протекает как ОРВИ, у 98 — бессимптомно.


Общее число заразившихся коронавирусом в Томской области, по официальным данным, составляет 13 949 человек. Вылечились от коронавируса за последние сутки 110 человек, с начала пандемии — 9 017 человек.


О новых случаях летальных исходов информации нет.


В России за последние сутки зафиксировано 20 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По официальным данным, умерли от заболевания 286 человек, выздоровели 11 492 пациента. Число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 1, 77 миллионов человек.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.