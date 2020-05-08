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08 мая,
2020
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Еще 14 случаев коронавируса диагностировали за сутки в Томской области

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился у 14 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 176 человек.

Еще 14 случаев коронавируса диагностировали за сутки в Томской области

Всего в стране выявлено 187 859 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 26 тысяч человек. За весь период в России от коронавируса скончались 1723 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. 469 человек.

В Томской области выздоровели 48 человека. Два человека умерли.


По данным на 7 мая кислородную поддержку получали семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).


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