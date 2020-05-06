Еще 13 новых случаев коронавируса обнаружили в Томской области

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Коронавирус у 13 жителей Томской области диагностировали специалисты за сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 160 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 мая 2020 года остаются 227 тыс. 792 человека.

За последние сутки в России выявлено больше 10,5 тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 165 929 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек.

Также за сутки зафиксировано 86 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1537 человек.