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06 мая,
2020
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Новости

Еще 13 новых случаев коронавируса обнаружили в Томской области

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Коронавирус у 13 жителей Томской области диагностировали специалисты за сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 160 человек.

Еще 13 новых случаев коронавируса обнаружили в Томской области

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 мая 2020 года остаются 227 тыс. 792 человека.

За последние сутки в России выявлено больше 10,5 тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 165 929 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек.


Также за сутки зафиксировано 86 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1537 человек.

В Томской области от болезни скончались два пациента. Вылечился 41 человек. 


За прошедшую неделю (с 28 апреля по 6 мая) число заболевших коронавирусом в Томской области выросло практически вдвое — с 81 до 160 человек. Власти региона подчеркнули, что такой рост произошел из-за нарушения правил самоизоляции.


Режим полной самоизоляции в Томской области действует до 12 мая. До этого времени томичам разрешается выходить в магазин, погулять с домашним животным, вынести мусор. Также можно ходить на работу, при условии, что ваше предприятие зарегистрировано на сайте работа.томск.рф. 


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