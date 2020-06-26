Еще 11 исторических домов выставлены на торги по проекту «Аренда за рубль»
11 исторических домов Томска стали участниками программы «Дом за рубль». Взять дома в аренду сроком на 49 лет с условием восстановления их исторического облика можно будет 13 июля. Подробную информацию можно получить по ссылке.
Муниципальная комиссия установила льготную арендную плату для двух действующих участников программы. Члены комиссии рассмотрели заявления арендаторов домов по ул. Гоголя, 14/6, и ул. Гоголя, 14. Эти здания были построены в конце XIX — начале XX веков и являются объектами фоновой застройки.
Вместе с другими четырьмя домами на углу улиц Гоголя и Никитина они образуют единый комплекс городской застройки, включающий в себя одну из двух самых больших сохранившихся в Томске усадеб из четырех домов, предположительно принадлежавших купцу Акулову.
Дома из исторической усадьбы передали в аренду в 2018-2019 годах. Так как все шесть зданий образуют единый комплекс, муниципалитет ждет согласованности действий всех инвесторов по восстановлению зданий: архитекторы взаимодействуют между собой, используют единую цветовую гамму и стараются максимально воспроизвести исторический облик зданий.
На два дома в настоящее время уже готова проектная документация, согласованная с муниципалитетом. Это дало арендаторам право обратиться за установлением очередной льготы, что и было сделано.
В рамках проекта «Аренда за рубль» инвесторам с 2016 года передано уже 30 домов, в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Льготная арендная плата для участников проекта устанавливается поэтапно – по мере выполнения арендатором восстановительных работ.
После заключения договора по результатам торгов в течение первых двух лет устанавливается льготная арендная плата за землю – она составляет 0,1 % от рыночной. Учитывая, что стоимость аренды земельного участка в центре города в несколько раз превышает стоимость аренды аварийного здания, это очень существенный бонус. После выполнения проектной документации стоимость аренды дома сокращается в десять раз, а льготная арендная плата за землю продлевается еще на два года. И, наконец, после выполнения ремонта и реставрационных работ льгота на землю распространяется на весь оставшийся срок аренды (договора заключаются на 49 лет), а стоимость аренды восстановленного дома становится чисто номинальной – один рубль за дом.
Программа «Аренда за рубль» направлена на сохранение и восстановление исторического наследия Томска, уникального деревянного зодчества. Программа отвечает интересам муниципалитета и бизнеса, поскольку дает возможность восстановить объекты без привлечения бюджетных средств. Власти контролируют все этапы восстановления домов, а бизнес получает недвижимость в центре Томска по льготной цене, которую впоследствии может коммерциализировать.
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