Еще 11 исторических домов выставлены на торги по проекту «Аренда за рубль»

11 исторических домов Томска стали участниками программы «Дом за рубль». Взять дома в аренду сроком на 49 лет с условием восстановления их исторического облика можно будет 13 июля. Подробную информацию можно получить по ссылке.

Муниципальная комиссия установила льготную арендную плату для двух действующих участников программы. Члены комиссии рассмотрели заявления арендаторов домов по ул. Гоголя, 14/6, и ул. Гоголя, 14. Эти здания были построены в конце XIX — начале XX веков и являются объектами фоновой застройки.





Вместе с другими четырьмя домами на углу улиц Гоголя и Никитина они образуют единый комплекс городской застройки, включающий в себя одну из двух самых больших сохранившихся в Томске усадеб из четырех домов, предположительно принадлежавших купцу Акулову.





Дома из исторической усадьбы передали в аренду в 2018-2019 годах. Так как все шесть зданий образуют единый комплекс, муниципалитет ждет согласованности действий всех инвесторов по восстановлению зданий: архитекторы взаимодействуют между собой, используют единую цветовую гамму и стараются максимально воспроизвести исторический облик зданий.





На два дома в настоящее время уже готова проектная документация, согласованная с муниципалитетом. Это дало арендаторам право обратиться за установлением очередной льготы, что и было сделано.