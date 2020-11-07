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07 ноября,
2020
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Еще + 204 случая заражения COVID-19 за сутки подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Еще 204 случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердились в Томской области за последние сутки, сообщил федеральный оперштаб. Двое человек в Томской области умерли от COVID-19, 112 выздоровели.


«Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по хроническим заболеваниям: страдали ожирением, у одного была тяжелая степень анемии. Коронавирусная инфекция осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью», — говорится в сообщении облздрава.


Отмечается, что из заболевших COVID-19 за последние сутки у 11-ти диагностирована пневмония, у 116-ти ОРВИ, у 77 человек инфекция протекает бессимптомно.


В Томской области за все время пандемии коронавирус официально подтвердился у 13 740 человек, поправились 8907, умерли — 130.


Отметим, в России за последние сутки подтвердились 20 396 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 093 (25,0%) без клинических проявлений.


«Подтверждено 364 летальных случая. Выписано по выздоровлению 16 803 человека. Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 30 251 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 312 927», — уточнили в информационном центре.


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