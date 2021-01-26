Есенин VS Маяковский: В Томске прошел первый городской поэтический баттл

В День Российского студенчества в Томске прошел первый поэтический баттл. Студенты, школьники и выпускники вузов на ринге соревновались в чтении стихов. Участникам необходимо был выбрать по три стихотворения Маяковского или Есенина, чтобы пройти три раунда баттла. После каждого раунда жюри выбирало победителя, который проходил в следующий тур. Трансляцию поединка можно посмотреть ниже. При съемках поэтического соревнования использовалась панорамная камера, которая позволяет снимать видео в формате 360 градусов. Во время просмотра баттла можно передвигать картинку от одного угла октагона к другому.

Идея проводить поэтические бои в октагоне для боев смешанного типа принадлежит директору Центра культуры ТГУ Игорю Муравьеву. «У меня давно была мысль соединить несоединимое. Так случилось, что я занимался спортом последнее время в клубе «Арена». Как-то при мне ребята боксеры прочитали вслух шуточные стишки и я подумал, интересно, а что если попробовать читать стихи прямо в октагоне? На ринге, где происходят экстремальные соревнования? Поставить на место боксеров поэтов. В поэзии ведь тоже есть элемент соревновательности. И Есенин с Маяковским тому пример. Они в творчестве соревновались друг с другом», — рассказывает Игорь Муравьев.

Победительницей первого городского поэтического баттла стала семнадцатилетняя Екатерина Новоселова из Гуманитарного лицея. «Я заинтересовалась поэзией , наверное, года три назад, — рассказывает Екатерина. — Началось все со стихотворения Иосифа Бродского «Дорогая». Оно мне попалось случайно в интернете. Я его выучила, буквально прочитав три раза. Потом я записалась в театральную студию к Ларисе Окишевой, и с тех пор постоянно учу стихи просто для себя. Если есть возможность где-то выступить, то я делаю это. Поэтому и на баттл пришла».





Куда поступать, Екатерина Новоселова еще не решила. Но она знает точно, что не в театральное училище. «В актрисы очень сложно пробиться. Если ты не проходишь по внешним качествам, то тебя могут не взять просто из-за этого в театральное училище. И я, наверное, не готова тратить несколько лет на поступление», — поделилась Екатерина.