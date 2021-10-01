Еще у 97 жителей Томской области за сутки выявили коронавирус

97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.

Таким образом, за все время коронавирус официально диагностировали у 43 749 человек, выздоровели 36 654 пациента. За последние сутки выписали по выздоровлению 56 человек. Скончались от коронавируса в Томской области 565 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 30 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 616 случаев заболевания COVID-19, 9 816 человек выздоровели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, 1 октября в России зарегистрировано более 7,5 миллионов случаев COVID-19. При этом в России зафиксирован очередной рекорд по смертности с начала пандемии - за сутки умерли от коронавируса 887 человек. За все время скончались 208 142 человека.