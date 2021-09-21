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Еще три специальные площадки для выгула собак могут появиться в Томске

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Две специальные площадки для выгула собак появились в Томске в 2021 году. Одна из них на Каштаке. Другую до конца сентября должны оборудовать в Михайловской роще. В мэрии рассматривается возможность обустройства еще трех подобных площадок.

«Такие площадки нужны. Если запрещаешь, то предлагай. Но тонкий момент в том, что место должно попасть в десятку. Есть случаи, когда соседи говорят, что громко, что неудобно, Вопрос лежит в практической плоскости. Сейчас будем искать, обсуждать с проектировщиками, чтобы понять, что получается, что нет. Но планы точно есть», — рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Автор:  Валерий Доронин. Площадка для выгула собак на Каштаке.

Первая площадка для выгула собак появилась в Томске в 2017 году на улице Сибирской. На площадке были размещены 18 элементов для тренировки собак: две горки – одна из которых предназначена для выполнения прыжков, бум, барьер, кольца, туннель из пяти арочных конструкций и цепь из восьми элементов для упражнения «змейка».

Вторую площадку – на пересечении улиц Жуковского и Лебедева открыли в ноябре 2019 года.

Напомним, что в Томске с 2010 года запрещен выгул животных в Лагерном саду, на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду. Позднее под запрет попали Городской сад, Сквер памяти напротив мэрии, сквер у гостиницы Томск-I, сквер рядом с ТЮЗом, на Белом озере, а также Сквер студенческих отрядов.

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