Еще три специальные площадки для выгула собак могут появиться в Томске

Две специальные площадки для выгула собак появились в Томске в 2021 году. Одна из них на Каштаке. Другую до конца сентября должны оборудовать в Михайловской роще. В мэрии рассматривается возможность обустройства еще трех подобных площадок.

«Такие площадки нужны. Если запрещаешь, то предлагай. Но тонкий момент в том, что место должно попасть в десятку. Есть случаи, когда соседи говорят, что громко, что неудобно, Вопрос лежит в практической плоскости. Сейчас будем искать, обсуждать с проектировщиками, чтобы понять, что получается, что нет. Но планы точно есть», — рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.