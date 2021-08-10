Еще три человека отравились контрафактным алкоголем в Красноярске. Один скончался

Еще три жителя Красноярска отравились контрафактным алкоголем, один из них скончался. Ранее две жительницы Красноярска умерли от отравления алкоголем.

3 и 4 августа в больницы Красноярска попали две женщины и трое мужчин, сообщает региональный СК. Впоследствии обе женщины и один из мужчин скончался. Следствие установило, что все пятеро отравились контрафактным алкоголем из пластиковой бутылки.

Возбуждены два уголовных дела, впоследствии объединенные в одно производство. Правоохранители задержали двоих подозреваемых: мужчин 45 и 58 лет. Одного из них поместили в СИЗО, другого — под домашний арест.

В настоящее время идут следственные действия для установления всех лиц, причастных к производству и торговле отравленным алкоголем. Назначена экспертиза для определения состава жидкости, которой отравились жители Красноярска.











