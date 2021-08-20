Еще один томич погиб, задохнувшись в погребе

Спасатели областной поисково-спасательной службы выехали на вызов по сообщению, что в одном из погребов находится человек без сознания. Однако, спасти его не удалось, сообщили в МЧС.

«До прибытия оперативно-дежурной смены мужчину из погреба достали двое прохожих. Они не пострадали, несмотря на то, что газоанализатор показал, что в овощной яме 17 % кислорода. До приезда врачей скорой помощи спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию», — рассказали в ПСС.

Медикам не удалось спасти мужчину 1962 года рождения. В МЧС добавили, что по предварительным данным, мужчина протапливал погреб и задохнулся.

Ранее мы сообщали о двух аналогичных случаях. Так, в деревне Черная речка неделю назад при просушке погреба погиб 82-летний мужчина. В деревне Магадаево женщина также чуть не задохнулась в погребе, но ее удалось спасти.

Спасатели напоминают о том, что разведение огня для просушки погреба опасно. Если вы обнаружили в погребе человека без сознания, также не забывайте о безопасности. Не стоит спускаться туда самостоятельно, лучше вызвать спасателей по телефону 112 и дождаться их приезда.