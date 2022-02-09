Еще один мобильный ФАП для пациентов с ОРВИ и коронавирусом заработал в Томске

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт для пациентов с ОРВИ, в том числе с подозрением на коронавирус, будет работать возле центра водных видов спорта «Звездный» в Томске. Прием будут вести медики поликлиники ТНЦ СО РАН.

В мобильном ФАПе можно будет пройти осмотр, получить рекомендации по лечению, оформить больничный лист, сдать экспресс-тест на COVID-19. При положительном результате анализа медики будут формировать заявку на бесплатные лекарственные препараты для пациента. Лекарства заболевшему позднее доставят волонтеры.

Обратиться к врачу можно будет ежедневно по будням с 8.30 до 13.30 и с 15.00 до 19.45 по предварительной записи. Записаться можно по телефону (3822) 901-703, набрав после ответа системы 9. В разговоре с оператором пациенту необходимо уточнить, что у него есть возможность самостоятельно добраться до места расположения ФАПа.

Это второй мобильный ФАП, где принимают пациентов с признаками ОРВИ. Еще один мобильный пункт работает в микрорайоне Северный Парк по адресу ул. Марины Цветаевой, возле дома № 3. Прием ведут медики Томской районной больницы ежедневно с 9 до 15 часов. Записаться на осмотр можно по телефону контактного центра (3822) 733-000.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 75 315 человек, 64 978 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 718 человек. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе за время пандемии выявили 21 566 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 17 956 человек.