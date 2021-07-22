Еще два пункта вакцинации открываются в Томске

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Мобильный пункт вакцинации в здании ЛДЦ «МИБС» будет работать ежедневно с 9 до 15 часов. Вакцинация будет проводиться по предварительной записи по тел. 90-80-00.

Все желающие в порядке живой очереди с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов и в субботу с 10 до 16 часов смогут поставить первый компонент прививки в здании торгового центра «Лето». Второй компонент здесь поставят спустя три недели, с 6 по 14 августа.

С 23 июля, новые пункты вакцинации откроются в здании ТЦ «Лето» (ул. Нахимова 8, стр. 13) и лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105). Пункты вакцинации будут работать до 31 июля включительно

Добавим, что продолжают работать два пункта вакцинации в МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5. Пункты работают по будням с 9 до 19 часов. Получение первого компонента продлится до 30 июля, второго компонента – до 20 августа.

Также до 30 июля привиться первым компонентом вакцины можно в здании Октябрьского рынка на Иркутском тракте. Врачи принимают с 9 до 16 часов.

Мобильный пункт вакцинации открылся возле торгового центра «Манеж» на улице Беринга, 10. Работает ежедневно, с 10 до 19 часов. Первый компонент можно поставить до 1 сентября, второй – до 22 сентября.

Пункт мобильной вакцинации в здании областной библиотеки им. Пушкина на Карла Маркса, 14 в будни работает с 10 до 20 часов, в субботу – с 10 до 15 часов. Первый компонент можно поставить до 1 сентября, второй – до 22 сентября.

Пункт вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) будет работать 24 и 25 июля с 10 до 16 часов. В выходные здесь смогут поставить первый компонент вакцины и второй для тех, кто прошёл первый этап вакцинации 3 и 4 июля.

Пункт вакцинации возле ТЦ «Изумрудный город» на Комсомольском проспекте, 13б, завершает работу. Те, кто поставил здесь первый компонент вакцины 3 и 4 июля, могут завершить вакцинацию 24 и 25 июля. Пункт работает с 10 до 16 часов.

Стационарный пункт вакцинации МСЧ № 2 на Иркутском тракте работает ежедневно с 10 до 18 часов.