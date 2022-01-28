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  3. Еще десять случаев омикрон-штамма подтверждено в Томской области
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Еще десять случаев омикрон-штамма подтверждено в Томской области

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В Томской области выявлены еще 10 случаев заболевших COVID-19 новым штаммом «омикрон». Двое из заболевших прибыли из других регионов России, место инфицирования других заболевших не установлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное. Все заболевшие своевременно изолированы.

Автор:  ТВ2
Автор:  ТВ2

Ранее санврачи рассказывали, что в Томской области пока не планируют вводить дополнительные санитарные ограничения, вызванные новой волной коронавируса. Специалисты отмечают, что на характер волны будет влиять уровень вакцинации населения и соблюдение профилактических мер.

«Сказать, какой будет пик, в каком месяце — пока не представляется возможным, по крайней мере по Томской области. В целом в Россию омикрон пришел давно, и мы сегодня видим новые рекорды по приросту новых заболевших», — говорил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

В свою очередь, губернатор региона объявил, что в Томской области за сутки коронавирус подтвердился у более 400 человек. По данным обладминистрации на 27 января на карантин закрыты 229 классов в 74 школах региона. На карантин по ОРВИ закрыты восемь школ, в том числе одна в Северске и одна в Томске.

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