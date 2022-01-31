Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еще десять редких животных и растений планируют внести в Красную книгу Томской области
Новости

Еще десять редких животных и растений планируют внести в Красную книгу Томской области

ТВ2 ТВ2

Региональная комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов внесла предложения по включению в третье издание Красной книги пяти новых видов птиц, одного млекопитающего и четырех видов растений, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Сейчас проект проходит согласование в муниципалитетах региона.

Автор:  Олег Колмаков, участник фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Кобчик
Автор:  Олег Колмаков, участник фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Кобчик

В список попали кобчик, хрустан, овсянка-дубровник и овсянка-ремез, красношейная поганка, а также летучая мышь — двухцветный кожан и мхи арнеллия финская, плагиомний густозубчатый, миурелла серёжчатая, плагиотециум скрытный.

«Предложения внесены по итогам научно-исследовательской работы, которую провели ученые ТГУ в 2021 году. Они выявили тенденции сокращения численности этих растений и животных и их причины, установили места произрастания мхов. Мониторинг территорий с большим количеством краснокнижных видов и разработка мер по их охране будут продолжены», — отмечает директор «Облкомприроды» Юлия Лунева.

Напомним, Красная книга Томской области переиздается каждые 10 лет. Очередной, третий, выпуск сборника запланирован на 2023 год. Его подготовкой занимаются специалисты «Облкомприроды», департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, научные сотрудники ТГУ.

В 2021 году решением комиссии в новое издание Красной книги Томской области включены пять видов растений и животных, исключены шесть. По результатам мониторинга в особой охране больше не нуждаются пчела-плотник, летучие мыши — водяная ночница и бурый ушан —, а также растения очиток желтый, земляника мускусная и плавунец каемчатый.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.