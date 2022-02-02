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Еще четыре случая омикрона подтверждены в Томской области

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На территории региона выявлены еще четыре случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ведомство отмечает, что место инфицирования не установлено, но на сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное.

В целом, по состоянию на 1 февраля на территории региона выявлено 16 случаев омикрон-штамма, данные получены из научно-исследовательских институтов, проводящих генетическое исследование штаммов.

С прошлой недели в России начался резкий рост заболеваемости ковидом. В частности, рекордные показатели суточной заболеваемости фиксируются ежедневно с 21 января. С 1 февраля в Томской области введен ряд новых ограничений. Почти 500 классов и больше 40 групп закрыты в школах и детсадах Томской области на карантин по COVID-19, а все вузы Томска переведены на дистанционный режим работы до конца февраля. В томской поликлинике № 10 и медико-санитарной части № 2 открылись центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на коронавирус.

«Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днем, — рассказал глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать все, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции».

Ранее сообщалось, что в Томскую область должны поступить тест-системы для определения нового штамма. Ожидалось, что они будут использоваться в скринингах и в проведении эпидемиологических расследований.

 

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