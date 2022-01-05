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Еще 20 экопунктов планируют открыть в Томске в 2022 году

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Компания «Седьмой лепесток» откроет в этом году в Томске 20 экопунктов по приему вторсырья. Пять из них начнут работать в январе, сообщает пресс-служба областной администрации.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

В январе пункты по сбору отходов для сортировки должны появиться на улице 79-й Гв. Дивизии, пересечении улиц Лазо и Беринга, в микрорайоне Южные ворота, а также на улице Бердской. Расположение пятого экопункта еще не определено, предварительно его планируют открыть на Октябрьском рынке либо в микрорайоне Кулагинском.

Напомним, первый томский экопункт для сбора вторсырья открылся в ноябре на улице Красноармейской. Всего на территории Томска, Северска и Томского района планируется открыть 30 таких пунктов.

За килограмм картона, пластика, алюминия, полиэтилена, стекла или вторсырья из других материалов там можно получить от 3 до 10 рублей, при этом сырье должно быть чистым. Собранные отходы отправляются на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и других городах. Директор «Седьмого лепестка» Дмитрий Митасов рассказал, что в первые два экопункта в Томске и Северске за сутки приносят около 600 килограммов вторсырья. 

 

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