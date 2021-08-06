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Главная Новости Еще 126 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Томской области за сутки
Новости

Еще 126 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Томской области за сутки

ТВ2
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час назад

Региональный оперштаб сообщил о 126 новых диагностированных случаях коронавирусной инфекции в регионе за последние сутки. Таким образом, за все время пандемии в Томской области официально диагностировали 37,9 тысяч случаев ковида. О новых летальных случаях не сообщается.

Выздоровели за последнее время 42 пациента, за все время пандемии в регионе - 33 676 пациентов. Умерли от коронавируса в регионе, по официальным данным, 512 человек. В эту статистику вносят те случаи, когда по результатам патологоанатомический экспертизы подтверждается, что причиной смерти стала именно инфекция, а не сопутствующие заболевания, обострившиеся на ее фоне.

Отметим, что в эту статистику не входит Северск, так как там учет заболеваемости ведет ФМБА. По их данным на 5 августа в закрытом городе за все время выявили почти 9,5 тысяч случаев, выписались по выздоровлению 8 666 человек.

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