Еще 115 случаев ковида подтвердилось в Томской области за сутки

Еще 115 случаеев ковида подтвердилось в Томской области за сутки. Выписали 29 пациентов. В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвержден у 36 087 человек. 33 145 из них уже здоровы. Скончались по данным оперштаба 496 пациентов.

В регионе для лечения коронавирусных больных в развернуто больше 2100 коек. По данным облздрава, свободны в регионе 18,7%. Под ковид-госпитали были вновь перепрофилированы Больница скорой медицинской помощи, готовится к перепрофилированию роддом № 4. Также больных ковидом принимают в МСЧ № 2, горбольнице № 3, ОКБ, Томской районной больнице, детской инфекционной больнице имени Сибирцева, а также СибФНКЦ в Северске. С 14 июля респираторный госпиталь открыли в роддоме 4.

Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 21 июля​​ на территории города с начала пандемии выявлено​ ​8906 случаев заболевания. Выздоровело 8157 человек. На лечении в респираторном госпитале находятся 168 ​​пациентов,​ 474​​​ пациента получают лечение амбулаторно. Коечный фонд в респираторном госпитале увеличен до 220 коек. Продолжается ​вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привито 24921 человек (46,5 %​ ​​ от взрослого населения, подлежащего вакцинации) из них​ ​​ 17372 — получили второй компонент. Накануне в Северск поступила очередная партия вакцины в количестве 3200 доз.​