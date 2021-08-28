Еще 108 жителей Томской области заразились коронавирусом за сутки

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 108 новых заражениях инфекцией в Томской области. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего за время пандемии в регионе официально подтвердились 40 484 случая заражения. Выздоровели 34 698 пациентов, 53 человека за последние сутки. Умерли непосредственно от коронавируса по результатам патологоанатомического заключения 538 человек.