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Еще 108 жителей Томской области заразились коронавирусом за сутки

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 108 новых заражениях инфекцией в Томской области. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего за время пандемии в регионе официально подтвердились 40 484 случая заражения. Выздоровели 34 698 пациентов, 53 человека за последние сутки. Умерли непосредственно от коронавируса по результатам патологоанатомического заключения 538 человек.

Отметим, в статистику не входят данные по Северску. Их отдельно фиксирует ФМБА. По их данным, в Северске за все время пандемии зарегистрировали 9,9 тысяч случаев болезни.

В России за сутки зафиксировали 19 492 случая заражения. За все время -  6,86 млн. Умерли, по официальным данным,  за последние сутки 799 человек, за все время - 180,8 тысяч человек.

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