Ермак, Ассоль и Нобель: статистика о младенцах, которые родились в Томской области в 2021 году

С января по сентябрь 2021 года в Томской области выдано 7170 актов о рождении детей, сообщает пресс-служба администрации региона. ЗАГС приводит статистику по малышам.

В списке новорожденных вновь больше мальчиков, чем девочек — 3705 против 3426. Самыми необычными и редкими именами для мальчиков стали Арнольд, Евсей, Ермак, Леонардо, Нобель, Марсель, Роберт, Рафаэль, Рудольф и Феликс. Для девочек же — Азалия, Ария, Ассоль, Зола, Луна, Мальвина, Матильда, Мелисса, Роза и Устинья.

В то время как самые популярные имена новорожденных — Александр (173 мальчика) и София/Софья (171 девочка). В первую десятку частых имен вошли Михаил (160), Артем (158), Максим (145), Дмитрий (123), Иван и Роман (115 и 115), Матвей (108), Тимофей (89), Марк (86), Лев (83), а также Алиса (148), Анна (134), Виктория (132), Мария (112), Варвара (109), Ева (105), Полина (101), Милана (95) и Анастасия (87).

Чащего всего мамами становились женщины от 30 до 39 лет (3359), еще 3176 детей родилось у женщин в возрасте от 20 до 29 лет, 270 у тех, кто старше 40, а 265 — у 18 и 19-летних мам.

2557 новорожденных стали первенцами в семье, 2692 — вторым ребенком, 1256 — третьим, 366 — четвертым, 143 — пятым. 60 семей стали родителями в шестой раз, 22 — в седьмой, 5 — в восьмой, 16 — в девятый. В одной семье из Томска родился десятый ребенок, а в двух семьях из Томского района — двенадцатый.