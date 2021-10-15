В колониях пытают? Дума решила не расследовать. Как голосовали депутаты от Томской области

Фракция «Единой России» в Госдуме заблокировала предложение депутата от КПРФ Алексея Куринного провести парламентское расследование пыток в российских колониях. В поддержку расследования выступили двое из девяти депутатов от Томской области. Остальные либо проголосовали против, либо не участвовали в голосовании.

Алексей Куринный, «учитывая широкий общественный резонанс и регулярный характер сообщений о нарушениях в системе ФСИН», предложил провести парламентское расследование. По закону, оно проводится для защиты конституционных прав и свобод граждан и может быть инициировано для проверки фактов грубого или массового их нарушения.

По предложению КПРФ, проверить информацию должен был думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. При этом, как пишет «Дождь»* глава комитета, член ЕР Анатолий Выборный, заявил, что предложение не поддерживает, поскольку Следственный Комитет уже возбудил уголовные дела по фактам пыток, а парламентскому расследованию деятельность органов дознания и органов предварительного следствия не подлежит.

На заседании 14 октября против расследования по фактам пыток в российских колониях проголосовал 261 депутат Госдумы (среди них: 258 единороссов, 2 коммуниста и член фракции ЛДПР). Таким образом, предложение получило поддержку только 42% голосовавших депутатов.

Отказались поддержать инициативу в том числе томские депутаты от ЕР Татьяна Соломатина и Владимир Самокиш. Глава штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев (ЕР) в голосовании не участвовал. Не стал голосовать и депутат от ЛДПР Алексей Диденко.

Против парламентского расследования проголосовали также прошедшие по партийным спискам «Единой России» Вероника Власова, Вячеслав Петров и Олег Матвейчев (территориальный список №6; Томская и Кемеровская области).

Поддержали инициативу Куринного депутат от КПРФ Иван Бабич (избран от территориальной группы, объединяющей Хакасию, Красноярский край и Томскую область) и справедливоросс Николай Новичков (региональная группа №31; Кемеровская область – Кузбасс, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Только один член фракции «Единой России» проголосовал за инициацию парламентского расследования — это депутат от Тамбовской области Александр Поляков. Остальные либо выступили против, либо не голосовали.

Напомним, в начале октября правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видео с пытками и сексуальным насилием в российских колониях. По данным правозащитников, действие происходит в саратовской тюремной больнице. Как заявил глава проекта Владимир Осечкин, в распоряжени Gulagu.net находится около тысячи видео и документов, подтверждающих случаи пыток.

После публикации видео СК возбудил против сотрудников туберкулезной больницы ФСИН в Саратове 7 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Глава саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов ушел в отставку.



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