«ЕР» представила список кандидатов от Томской области в Госдуму

19 июня в Москве прошел XX съезд «Единой России». Тайным голосованием делегаты съезда утвердили список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре.

По мажоритарным округам на выборах партию представят томичи Татьяна Соломатина и Илья Леонтьев. В список партии от региональной группы, объединившей Томскую и Кемеровскую области, вошли под третьим, четвертым и восьмым номерами соответственно Михаил Киселев, Владимир Самокиш и Владимир Уткин.

Как отметил победитель предварительного голосования, депутат Думы Томска Владимир Самокиш, в партии появились новые лица, а также большое количество волонтеров в списках.

Самое важное, что услышал сегодня для себя на Съезде из выступления Владимира Путина связано как раз с тем, что регионам должно быть уделено большее внимание. Это касается вопросов, связанных с инфраструктурой. Это и дешевые инфраструктурные кредиты, и выделение средств для дорожного строительства, ремонта дорог, для строительства очистных сооружений, коммуникаций по связанными с водоотведением и тепломагистралями. Эти вопросы, которые там для Томска крайне важны. Было очень радостно слышать внимание главы государства к ремонту тех школ, которые у нас уже существуют достаточно давно. Напомню, что по нацпроекту возводится большое количество новых школ, но при этом федеральные рубли не доходят именно до ремонта существующих школ, то есть на новое строительство федеральные деньги есть, а на капитальные ремонты, к сожалению, их нет.

Федеральный список партии возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вторым стал министр иностранных дел Сергей Лавров, третьим - главврач больницы в Коммунарке, которая одной из первых в стране начала бороться с коронавирусом, Денис Проценко.

Праймериз по отбору кандидатов на выборы в ГД и облдуму от «Единой России» в Томской области проходил с 24 по 30 мая 2021 года в формате онлайн.

Центризбирком принял решение проводить осенние выборы в течение трех дней подряд — 17, 18 и 19 сентября.