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05 мая,
2021
Новости

«ЭпиВакКорона» поступила в Томскую область

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В Томскую область доставлено 13 180 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 7290 доз препарата «ЭпиВакКорона». Со старта прививочной кампании в регион передано 103 562 дозы вакцины против COVID-19.


«Вакцина традиционно направляется в регион небольшими партиями и тут же распределяется по районам. Препарат «ЭпиВакКорона» поступил к нам впервые и будет распределен в те организации, которые сегодня полностью использовали вакцину», — пояснил глава облздрава Сергей Дмитриев.


«ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак», является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится человеку дважды с интервалом в 21 день.


По данным облздрава, в Томской области уже привито 75 855 человек, из них 48 640 поставили оба компонента. Почти 35 тысяч вакцинированных в возрасте старше 60 лет.


По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после введения второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.


По данным научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», у получивших вакцину «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются в 94% случаев, вакцина защитит привившегося от СOVID-19 минимум на год.


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