«ЭпиВакКорона» поступила в Томскую область

В Томскую область доставлено 13 180 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 7290 доз препарата «ЭпиВакКорона». Со старта прививочной кампании в регион передано 103 562 дозы вакцины против COVID-19.



«Вакцина традиционно направляется в регион небольшими партиями и тут же распределяется по районам. Препарат «ЭпиВакКорона» поступил к нам впервые и будет распределен в те организации, которые сегодня полностью использовали вакцину», — пояснил глава облздрава Сергей Дмитриев.



«ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак», является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится человеку дважды с интервалом в 21 день.



По данным облздрава, в Томской области уже привито 75 855 человек, из них 48 640 поставили оба компонента. Почти 35 тысяч вакцинированных в возрасте старше 60 лет.