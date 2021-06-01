Эпидпорог по ОРВИ в Томской области превышен почти на 50%

«Эпидемиологический порог среди детей до двух лет превышен на 20 процентов, среди взрослого населения — на 46 процентов», — отметила Ольга Пичугина.

Только за прошедшую неделю в Томской области ОРВИ официально зафиксировали у более чем 3200 человек, из них 2450 живут в Томске.





Чтобы избежать распространения болезни, медики просят население не забывать о масочном режиме, а Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами в ближайшее время планирует рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах, кинотеатрах, развлекательных учреждениях, общепите, сообщили в обладминистрации.





«Правильное ношение маски и обязательная обработка рук антисептиком — это те профилактические мероприятия, выполнение которых поможет избежать роста заболеваний. ОРВИ, как и COVID-19, передается прежде всего воздушно-капельным путем. Нам удается сдерживать рост заболеваний коронавирусом, но это ненадолго, если в ближайшее время не удастся стабилизировать ситуацию с распространением других вирусных инфекций», — предупредила Ольга Пичугина. С ее слов, в части регионов отмечается рост числа заболевших COVID-19.





Отметим, за нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. До 30 тысяч рублей штрафа могут получить граждане, предприниматели и должностные лица до 50 тысяч рублей, юридические до 300 тысяч. За повторное нарушение штрафы увеличиваются для физлиц до 50 тысяч рублей, для организаций — до миллиона рублей.