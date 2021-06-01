Добрые новости
01 июня,
2021
1
фото
Новости

Эпидпорог по ОРВИ в Томской области превышен почти на 50%

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Как сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина, эпидпорог среди взрослого населения превышен на 46%.


«Эпидемиологический порог среди детей до двух лет превышен на 20 процентов, среди взрослого населения — на 46 процентов», — отметила Ольга Пичугина.

Эпидпорог по ОРВИ в Томской области превышен почти на 50%

Только за прошедшую неделю в Томской области ОРВИ официально зафиксировали у более чем 3200 человек, из них 2450 живут в Томске.


Чтобы избежать распространения болезни, медики просят население не забывать о масочном режиме, а Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами в ближайшее время планирует рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах, кинотеатрах, развлекательных учреждениях, общепите, сообщили в обладминистрации.


«Правильное ношение маски и обязательная обработка рук антисептиком — это те профилактические мероприятия, выполнение которых поможет избежать роста заболеваний. ОРВИ, как и COVID-19, передается прежде всего воздушно-капельным путем. Нам удается сдерживать рост заболеваний коронавирусом, но это ненадолго, если в ближайшее время не удастся стабилизировать ситуацию с распространением других вирусных инфекций», — предупредила Ольга Пичугина. С ее слов, в части регионов отмечается рост числа заболевших COVID-19.


Отметим, за нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. До 30 тысяч рублей штрафа могут получить граждане, предприниматели и должностные лица до 50 тысяч рублей, юридические до 300 тысяч. За повторное нарушение штрафы увеличиваются для физлиц до 50 тысяч рублей, для организаций — до миллиона рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.