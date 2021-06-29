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Главная Новости Эпатажный красноярский художник начал продавать игрушки для ГУЛАГа
Новости

Эпатажный красноярский художник начал продавать игрушки для ГУЛАГа

ТВ2
ТВ2 ТВ2
20 часов назад

Красноярский художник Василий Слонов запустил продажу коллекции изделий GULAG TOYS в Instagram. Решение открыть магазин художник объяснил спросом на изделия.

«Было принято решение сделать место, где было бы удобно посмотреть и приобрести оригинальные артефакты. Знаю, некоторым не понравится бренд GULAG TOYS. Но название выбрано с целью противостоять жопослипательной диктатуре бренда «Детский мир» и иже с ним. Задача GULAG TOYS — создать контркультурный противовес глобальной игровой поп-культуре. Поскольку главная прелесть России именно в приятных пролонгированных кошмарах, то и игрушки должны быть соответствующие», — написал художник на своей странице в Facebook.

На странице магазина уже появился первый товар: пустышка из резины, пластика и колючей проволоки с красной пятиконечной звездой, которая стоит три тысячи рублей.

Автор:  Василий Слонов

Отметим, в коллекцию игрушек вошел также «Русский кубик» — мягкая игрушка-медвежонок, заваренная в решетку.

Автор:  Василий Слонов

Ранее художник презентовал кувалду для Росгвардии с логотипом ведомства, с помощью которой силовики могут выламывать двери в квартирах оппозиционеров, матрешку апокалипсиса.

Василий Слонов — известный художник. Ему 52 года, и впервые популярность он получил после серии плакатов, посвященных символам Олимпиады в Сочи. Например, олимпийского зайца Слонов изобразил в виде резиновой куклы из сексшопа, медведя на плакате нарядил в кожаное нижнее белье. Также в олимпийском цикле художника были саркастичные отсылки к Олимпиаде-80: плакат с медведем с лицом Сталина, Чебурашка, который держал в лапах клизмы цветов олимпийских колец, матрешка в форме гранаты. Директор одного из пермских музеев Марат Гельман выставил работы художника, а после его уволили. Сам он свое увольнение связал с выставкой Welcome to Sochi-2014. Художник же продал картины выставки за рубеж и заработал от 500 евро (24,75 тысячи рублей) до 6 тысяч евро (297 тысяч рублей) за каждую. После он создавал помаду для феминисток от абьюза и харрасмента. А когда в Красноярске появились новости о первых младенцах, родившихся с онкологией, он создал скафандр для защиты матери и ребенка, связав случаи с красноярским «черным небом» и экологией. Этот же художник когда-то сделал магнитик с медвежонком в ватнике и отправил его по почте президенту Путину.

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