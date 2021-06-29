Эпатажный красноярский художник начал продавать игрушки для ГУЛАГа

«Было принято решение сделать место, где было бы удобно посмотреть и приобрести оригинальные артефакты. Знаю, некоторым не понравится бренд GULAG TOYS. Но название выбрано с целью противостоять жопослипательной диктатуре бренда «Детский мир» и иже с ним. Задача GULAG TOYS — создать контркультурный противовес глобальной игровой поп-культуре. Поскольку главная прелесть России именно в приятных пролонгированных кошмарах, то и игрушки должны быть соответствующие», — написал художник на своей странице в Facebook.

Ранее художник презентовал кувалду для Росгвардии с логотипом ведомства, с помощью которой силовики могут выламывать двери в квартирах оппозиционеров, матрешку апокалипсиса.

Василий Слонов — известный художник. Ему 52 года, и впервые популярность он получил после серии плакатов, посвященных символам Олимпиады в Сочи. Например, олимпийского зайца Слонов изобразил в виде резиновой куклы из сексшопа, медведя на плакате нарядил в кожаное нижнее белье. Также в олимпийском цикле художника были саркастичные отсылки к Олимпиаде-80: плакат с медведем с лицом Сталина, Чебурашка, который держал в лапах клизмы цветов олимпийских колец, матрешка в форме гранаты. Директор одного из пермских музеев Марат Гельман выставил работы художника, а после его уволили. Сам он свое увольнение связал с выставкой Welcome to Sochi-2014. Художник же продал картины выставки за рубеж и заработал от 500 евро (24,75 тысячи рублей) до 6 тысяч евро (297 тысяч рублей) за каждую. После он создавал помаду для феминисток от абьюза и харрасмента. А когда в Красноярске появились новости о первых младенцах, родившихся с онкологией, он создал скафандр для защиты матери и ребенка, связав случаи с красноярским «черным небом» и экологией. Этот же художник когда-то сделал магнитик с медвежонком в ватнике и отправил его по почте президенту Путину.